L’association Sebaâ Zzbari (les sept enclumes) du village Ihitoussène, dans la commune de Bouzeguène, tient depuis dimanche jusqu’à jeudi une exposition au niveau du parc du stade du premier Novembre de Tizi Ouzou.

Invités par la maison de la culture Mouloud Mammeri dans le cadre de la semaine culturelle de Yennayer, les animateurs de l’association ont installé les outils utilisés par le forgeron dans son travail, les outils agricoles, notamment aratoires ainsi que les accessoires de la construction traditionnelle des habitations. C’est la première fois que l’association est invitée dans une manifestation régionale de grande ampleur après avoir participé à de nombreux festivals qui se déroulent chaque été au niveau de la daïra de Bouzeguène où elle a attiré de nombreux visiteurs.

Connue pour le professionnalisme de ses artisans, la forge des Ihitoussène dont la naissance remonte à la fin du XVIIIe siècle, s’est imposée comme un des ateliers les plus prospères de la région. La forge a joué un rôle déterminant dans l’économie rurale de la Kabylie et d’autres régions de l’est du pays. Les anciens forgerons d’Ihitoussène se sont également illustrés dans la fabrication des armes à feu et des sabres qui ont servi dans les batailles d’Icheriden en 1857 et dans celle d’El Mokrani en 1871.