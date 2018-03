L’APC sans Exécutif

Réagissez

Près de quatre mois après les élections locales, l’APC de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, demeure toujours bloquée.

Le conflit ouvert entre M. Ould Taleb, maire issu du MPA, avec une majorité relative, et le bloc FFS-RCD est loin de trouver une issue, alors que toute la population attend pour qu’enfin ses élus se mettent au travail. La première offre du P/APC, il y a deux mois environ, consistant à céder un poste de vice-président et deux présidences de commission a rencontré une fin de non-recevoir de la part de ses opposants qui en réclamaient plus. Lors de la réunion ordinaire de l’assemblée communale, qui eut lieu il y a près d’un mois, le même responsable avait, «dans l’intérêt de la population», déclaré avoir proposé une vice-présidence supplémentaire aux autres formations, réservant deux autres aux élus du MPA. Il rappellera, pour se justifier, que lors du dernier scrutin, son parti était arrivé en tête avec huit sièges, alors que le FFS et le RCD en avaient obtenu, respectivement, six et quatre. Ainsi, son offre «est proportionnelle à ces résultats», a-t-il précisé. Ce qui ne semblait pas satisfaire ses vis-à-vis, qui ont réclamé une troisième vice-présidence.

La population, et surtout les employés de la mairie, qui attendaient un dénouement, étaient repartis déçus par les positions des uns et des autres, qui semblent inconciliables. Tous se posent alors la question de savoir comment la mairie va payer ses fonctionnaires, ou encore comment subvenir aux besoins des cantines et d’autres services nécessitant des finances qui ne pourront être débloquées qu’après le vote du budget de l’APC. Ce qui, pour le moment, n’est pas à l’ordre du jour. A noter que tous les élus sont appelés à se rendre à la wilaya aujourd’hui pour y rencontrer le wali, dans une dernière tentative de conciliation.