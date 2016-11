L’ADSL se fait attendre

Réagissez

Pendant que des milliers de villageois se plaignent de l’absence de téléphone fixe, Algérie Télécom de Aïn El Hammam semble tourner en rond dans la ville et ses environs, modernisant le réseau déjà existant et abandonnant les villages.

La cité Akkar, la ville et quelques bourgs limitrophes sont déjà raccordés au téléphone fixe et à l’ADSL depuis des lustres. Ils profitent de la fibre optique depuis son arrivée à l’ex- Michelet, où plusieurs postes dits «MSAN» ont été construits pour une meilleure réception de l’internet des foyers qui en sont déjà dotés.

Quant à l’élargissement du réseau de téléphone fixe vers les villages, il ne semble pas compter parmi les préoccupations de l’heure. «Avec la crise économique actuelle, on peut être sûr qu’on ne l’aura pas de sitôt», nous dit un habitant d’Aourir, un village parmi la quinzaine d’autres qui ne disposent ni de téléphone fixe ni d’internet.

Les détenteurs de modems de la 4G LTE, qui ont été distribués à une partie des demandeurs, se disent frustrés de n’avoir que l’internet mais pas de voix, contrairement à ceux qui ont bénéficié de la «4G Volte», avec internet et téléphone. Les «oubliés» attendent une éventuelle extension qu’on leur fait miroiter à chaque réclamation. Le fameux WLL, qui a fait son temps ne répond plus aux besoins. Archaïque et inefficace, il tarde à être remplacé. Des sources nous apprennent qu’officiellement, il est remplacé par la 4G LTE , cette denrée rare malgré la publicité qu’en fait Algérie Télécom. Les quotas réceptionnés ont été distribués à ceux qui ne possédaient pas de WLL, auparavant. «Nous continuons à payer nos factures pour un appareil (le WLL) qui fonctionne un jour par semaine. Parfois, on reçoit sans pouvoir appeler alors que le lendemain, on se trouve confronté au phénomène inverse», se plaint-on.