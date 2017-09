Jours de fête dans les villages

Réagissez

Chaque année, l’Achoura est attendue avec impatience par les habitants de Aïn El Hammam, qui célèbrent l’événement avec faste. Si dans les foyers on améliore l’ordinaire, dehors, les mausolées sont pris d’assaut par les visiteurs qui espèrent revenir avec la baraka des saints tutélaires. Une ambiance de fête règne à Chikh Mohand, dans la commune d’Aït Yahia, ou à Chikh Arab et ailleurs. Mais c’est surtout Djeddi Menguellet, à trois kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la commune, qui connaît chaque année une grande affluence. Même si les organisateurs de Taourirt Menguellet ne font plus appel aux traditionnelles troupes d’idheballen, le nombre de visiteurs ne diminue pas pour autant. Pour faire face à l’afflux des visiteurs, le comité de village de Taourirt Menguellet met les bouchées doubles. Les préparatifs ont commencé il y a une vingtaine de jours avec les travaux de maçonnerie et de peinture pour égayer les lieux qui doivent être propres pour accueillir les visiteurs durant trois jours, à savoir vendredi, samedi et dimanche.