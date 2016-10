Réagissez

Trois journées commémoratives en hommage à l’écrivain et dramaturge Kateb Yacine seront organisées à partir de demain à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Cette manifestation culturelle est préparée conjointement avec des enseignants de la faculté des lettres et des langues de l’université Mouloud Mammeri. Outre des expositions sur son œuvre, six communications sont prévues dimanche. Ces journées mémoratives sur Kateb Yacine sont organisées sous le thème de «La singularité et l’universalité de l’œuvre katébienne».

Mme Malika Boukhelou, universitaire, explique : «Kateb est un auteur singulier tant il a touché à tous les genres, comme le roman en français et le théâtre en arabe dialectal et en berbère. Il est universel car son œuvre parle encore de l’Homme» Au théâtre régional qui porte le nom de l’écrivain d’autres activités sont également prévues.