Journée d’étude sur l’agriculture

Une journée d’information sur l’investissement agricole s’est tenue la semaine dernière à Draâ Ben Khedda, à l’initiative de la direction de wilaya des services agricoles (DSA).

La rencontre a regroupé des dizaines d’agriculteurs dans les multiples domaines de production et d’élevage, avec des représentants de directions de wilaya agissant dans la promotion et l’aide de l’Etat à l’investissement dans l’agriculture, avec comme perspectives de développer ce secteur dans la région.

Des représentants de la direction de la pêche et des ressources halieutiques et de divers organismes financiers, d’assurance et d’aide à l’emploi étaient églement présents. Dans son intervention, le chef de daïra dira : «L’investissement agricole en zones rurales est appelé à créer de la richesse, d’autant que les routes, l’électricité, le gaz, l’eau, l’assainissement et autres moyens, sont mis à la disposition de tout investisseur dans ces régions. Il est temps d’atteindre les objectifs de l’autosuffisance dans ce domaine, voire de pouvoir exporter.»

Le P/APC de Draâ Ben Khedda appellera les jeunes fellahs de cette région à vocation agricole «à se motiver et à se retrousser les manches en vue de redynamiser le secteur agricole, très sensible et vital pour l’ensemble du pays tout en sollicitant de l’administration à faciliter les modalités d’octroi de terres aux prétendants à l’investissement, et en les accompagnant dans leurs projets». Le P/APC de Tadmaït fera remarquer que «même si des difficultés existent aussi dans les plaines, le côté délaissé en revanche est celui des zones montagneuses, les oliveraies particulièrement, qui nécessitent désenclavement et accompagnement». Le représentant de la DSA dira que sa direction va organiser des journées similaires à travers toute la wilaya et «des rencontres techniques avec l’ensemble des membres des EAC et EAI (exploitations agricoles collectives ou individuelles) au niveau des communes pour promouvoir les produits du terroir, et capter ainsi les potentiels investisseurs dans la région».

Il signale le lancement d’un programme élaboré par la DSA et accompagné par la Chambre de l’agriculture, où il est question d’intégrer «l’aquaculture continentale, avec en parallèle celle maritime, une stratégie visant à assurer un développement durable et la sécurité alimentaire».