Irdjen tente de sortir de sa torpeur

Réagissez

La commune d’Irdjen, dans la daïra de Larbaâ Nath Irathen, à 25 km de Tizi Ouzou, souffre de plusieurs problèmes d’ordre socioéconomique qui rendent le quotidien de la population de cette municipalité de 16 000 habitants difficile.

L’absence d’assiettes foncières pour implanter des équipements publics est un des obstacles majeurs auxquels est confronté l’exécutif communal, déplore Rebouh Mensous, vice-président de l’APC. Il cite, à titre illustratif, celui du stade communal, dont la réalisation est renvoyée aux calendes grecques. «Hormis trois foyers de jeunes qui fonctionnent, les autres ne sont pas opérationnels, en raison de l’absence d’équipements et de personnel. La bibliothèque communale abrite occasionnellement des activités culturelles et sportives», ajoute-t-il. Et de préciser : «Irdjen est une commune déshéritée qui fonctionne seulement avec les subventions de l’Etat, car elle ne dispose d’aucun tissu économique susceptible de générer des ressources pour la collectivité.

L’emploi est précaire, surtout lorsqu’on sait que presque la moitié des employés de l’APC sont recrutés dans le cadre des différents dispositifs d’insertion professionnelle.» Par ailleurs, si la commune est raccordée totalement au réseau d’alimentation en gaz naturel, il n’en demeure pas moins qu’elle ne bénéficie pas de programmes de logements sociaux. Même le nombre d’unités attribuées dans le cadre de l’habitat rural (120) reste toujours en deçà de la demande estimée à 300. Par ailleurs, le ramassage des ordures est assuré quotidiennement par l’APC dans le chef-lieu de la commune et dans les villages. «Nous assurons régulièrement la collecte par les moyens de l’APC et un camion financé par l’APW», ajoute M. Mensous, qui souligne, par ailleurs, que le parc communal est vétuste, ce qui a obligé l’APC à signer des conventions avec des transporteurs privés pour le ramassage scolaire.

Il revient aussi sur le volet culturel, estimant que la commune connaît un désert en matière d’animation et d’activités. «Nous avons trois associations qui essayent, malgré le manque de moyens, d’activer», souligne-t-il, avant de parler de la deuxième édition de la semaine culturelle : «Irdjen fête la culture et l’histoire», qui aura eu lieu la semaine dernière et est organisée par l’association Tara, en collaboration avec l’APC et la direction de la culture, en hommage aux deux figures artistiques kabyles, Kamel Hamadi et Ben Mohamed. Des initiatives qui permettent à la commune de sortir de sa léthargie.