Les villageois d’Adni, dans la commune d’Irdjen, à 20 km au sud-est de Tizi Ouzou, ont procédé hier à la fermeture du siège de la mairie, pour protester contre la dégradation de leurs conditions de vie.

Alors que le président de l’APC était en congé, les villageois demandaient à être reçus par le chef de la daïra de Larbaâ Nath Irathen, dont relève la commune, en présence des élus locaux. C’est ainsi que le responsable administratif de cette daïra s’est rendu sur place pour écouter les doléances des villageois, leur promettant d’œuvrer pour venir à bout des problèmes rencontrés. Les délégués du village ont fait part au chef de daïra du projet de la fibre optique destiné à doter la localité de l’internet.

Les villageois ont également exposé au représentant de l’administration un problème ayant trait à l’accès à la maison de jeunes du village. Cette dernière a été aménagée dans un ancien édifice au profit des jeunes de Adni, mais sans accès, même piéton. La cause vient, d’un côté, de l’opposition des propriétaires de terrains mitoyens et, de l’autre, du refus de la direction de l’école primaire du village de permettre le passage sur le site de l’établissement scolaire. A noter par ailleurs qu’avec le concours des multiples associations culturelles et comités de quartier, les villageois de Adni ont été à l’origine de plusieurs actions de développement et d’amélioration du cadre de vie des citoyens.