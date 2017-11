Réagissez

Les opérations d’indemnisation des citoyens ayant subi des pertes lors des importants incendies enregistrés l’été dernier ont été lancées dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les différentes directions concernées ont été chargées du dossier de compensation des dommages occasionnés. C’est le cas de la Conservation des forêts, qui a entamé un programme pour la replantation des arbres brûlés ainsi que la reprise des pistes agricoles sur le fonds national du développement rural.

Ces actions sont destinées à la reprise de l’activité agricole dans 54 communes touchées par les incendies. Selon la chargée de communication à la Conservation des forêts, un montant d’un peu plus de 231 millions de dinars a été dégagé, dont une partie sera consacrée à la plantation de 29 508 oliviers, ainsi que 34 450 autres arbres fruitiers. La même enveloppe financière servira aussi à l’opération de taille et de régénération de plus de 61 100 autres oliviers, selon la responsable, qui ajoute que ces travaux ont été confiés à l’Entreprise nationale du génie rural (ENGR) et devront être exécutés dans un délai de six mois.

Les mêmes services affirment que des opérations de reprise et d’aménagement de 48 km de pistes dans les zones sinistrées seront aussi prises en charge. Un second programme est prévu afin de «contrecarrer les risques d’incendie grâce à l’aménagement de 380 km de pistes agricoles», explique-t-on.