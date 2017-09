Réagissez

La commission de wilaya, en charge de l’étude des dossiers d’indemnisation des sinistrés des feux de forêt du mois de juillet dernier, a évalué le montant des dégâts matériels à plus de 241 millions de dinars. 2261 citoyens ont été sinistrés. Il a été enregistré, malheureusement, la perte d’une vie humaine dans la commune d’Aït Yahia Moussa, et de 17 blessés, dans les communes d’Ifigha, Draâ El Mizan, Aït Yahia Moussa, Larbaâ n’Ath Irathene, Mekla et Iflissen. La commission de wilaya a aussi recensé 79 habitations endommagées et plus de 21 biens, entre étables, hangars et autres affectés par les feux. Le préjudice causé à l’arboriculture est estimé à 34 458 arbres fruitiers et 90 635 oliviers calcinés par les flammes. 40 hectares de céréaliculture ont été en outre détruits par les incendies. Les bêtes d’élevage n’ont pas été épargnées, puisque 2 bovins, 31 ovins, 18 caprins et 27 330 volailles ont péri. En apiculture, il a été enregistré la perte de 2 208 ruches pleines et de 394 ruches vides. A signaler que les sinistrés attendent toujours les indemnisations qui tardent à venir. Le wali de Tizi Ouzou a indiqué à ce sujet lors de la session de l’APW que «l’Etat assurera et assumera, mais en temps opportun. La population est appelé à assurer ses biens pour être remboursée rapidement».