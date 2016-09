Réagissez

La scolarité des élèves pourra être...

L’APC n’a plus les moyens d’assurer le transport des élèves en raison des restrictions budgétaires décidées par l’Etat.

Cette situation consécutive à des restrictions budgétaires draconiennes imposées par l’Etat va peser sur les plus démunis et ne sera pas sans conséquences sur le cursus scolaire des élèves. Une situation qui va sans doute aboutir à des actions de protestation. Cette rentrée scolaire sera, en outre, affectée dans tous les établissements de la daïra de Bouzeguène par des problèmes d’eau qui installeront un climat de tension au sein de la communauté des élèves. Les camions citernes de la commune d’Illoula et celui de l’ADE de Bouzeguène qui desservent tous les établissements de chaque commune, ne seront pas suffisants pour faire face à la colère des élèves.

Cette somme ne peut même pas assurer 10 jours de transport, ceci en plus de la privation d’une aide importante due à la suppression de la moins-value fiscale, un dispositif qui nous assurait un bol d’oxygène équivalant à 12 millions de dinars», dira le P/APC, précisant que les moyens financiers existants permettent juste d’assurer les salaires du personnel communal et les charges obligatoires telles les factures de l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances…

«L’APC ne dispose pas de moyens financiers pour assurer le transport deux fois par jour (matin et après-midi) de 1000 élèves sur plusieurs circuits éloignés. Je ne dispose que de 4 minibus de 24 places qui ne pourront pas prendre en charge le nombre important d’élèves sur des distances qui dépassent les 12 km, comme celle qui sépare Tabouda et Aït Aziz et entre les autres villages et leurs établissements scolaires respectifs.

Les prix des fournitures en hausse

«Les prix des cahiers et des fournitures scolaires sont en hausse», s’inquiète un chef de famille à Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou. Après une virée à travers les librairies et les points de vente dans la localité, le constat se confirme. Les prix ont en effet augmenté parfois de plus de 25%.

Le cahier de 32 pages a atteint le prix de 18 DA alors que l’année passée, il se vendait à 12 DA, une augmentation de 50%. Les cahiers de 48, 64 et 96 pages ont atteint respectivement le prix de 23, 25 et 30 DA. Le cahier de 120 pages est à 35 DA contre 25 DA l’année passée. Les cahiers de 192 et 292 pages sont à 100 et 160 DA.

Les registres sont affichés entre 160 et 250 DA, alors que l’année passée, ils se vendaient entre 130 et 190 DA. Les stylos et les crayons noirs sont fixés à 15 et 10 DA. Une calculatrice scolaire est à 170 DA. Pour ce qui est des cartables et des sacs scolaires, leurs prix varient 500 DA et 2000 DA selon la qualité.

Un libraire questionné à propos de ces augmentations indiquera: «Les prix des fournitures scolaires ont augmenté à trois reprises cette année suite à la dévaluation du dinar. Les augmentations concernent uniquement les cahiers.» Hocine Aït Iddir