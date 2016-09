Illoula Oumalou : L’ancien village agricole en décrépitude

Réagissez

Les villageois mettent à contribution leurs propres moyens...

L’ancien village agricole de Boubhir, dans la commune d’Illoula Oumalou, collectivité relevant de la daïra de Bouzeguène, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, vit, depuis plusieurs années, dans un marasme total.

Les quelque 900 habitants, qui résident dans ce village, scrutent chaque jour l’horizon afin d’y déceler un hypothétique signe annonciateur d’un lendemain meilleur. Dimanche dernier, les représentants du village ont pris attache avec les autorités de daïra pour déposer une plateforme de revendications en plusieurs points. Les représentants du village se comptent parmi les plus anciens «locataires» du premier village agricole de la wilaya de Tizi Ouzou.

Les conditions de vie sont devenues exécrables sur ce site qui était conçu pour lancer l’agriculture dans cette localité riche en ressources hydriques. «Chaque fois qu’on se présente devant les autorités pour réclamer la réfection des chemins et des trottoirs, on nous dit, patientez ! On ne sait même pas combien de demandes avons-nous adressées aux responsables locaux et de wilaya, et aucune n’a suscité de réponse», lancent, amers, les habitants du village.

A part l’école primaire qui fonctionne grâce au suivi des responsables de l’éducation, tout le reste des infrastructures, antenne de mairie, foyer de jeunes, salle polyvalente, centre commercial (ex Souk El Fellah), mosquée, sont délaissés et non fonctionnels, nous dit-on. «Nos habitations sont dans un état alarmant. Les familles nombreuses vivent le calvaire de l’exiguïté. On nous autorise à faire des modifications à l’intérieur des habitations, mais pas de l’extension», clame-t-on. «Nous n’avons même pas où enterrer nos morts», dénoncent-ils.

Les résidants réclament la régularisation des contrats de location des logements, la cession des habitations et l’autorisation d’effectuer les extensions, ainsi que la réalisation des locaux commerciaux, l’aménagement du stade existant et d’un espace de jeux pour les enfants. Le ramassage des ordures pour lutter contre l’insalubrité est également exigé par les habitants de l’ex-village agricole.