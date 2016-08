Illoula Oumalou : 10e édition de la Fête de la figue

Réagissez

La L’association culturelle Tighilt, en collaboration avec le comité du village Lemsella, dans la commune d’Illoula Oumalou, à une cinquantaine de kilomètres de Tizi Ouzou, organise la dixième édition de la Fête de la figue. Cette manifestation, dont le coup d’envoi est prévu demain, jeudi, portera notamment sur plusieurs activités, comme des tables rondes sur le figuier et des spectacles de chants traditionnels et des danses kabyles.

La fête accueille chaque année des dizaines de producteurs de figues, de pépiniéristes, d’oléiculteurs, et d’exposants de produits dérivés issus de la transformation de la figue, des producteurs de miel, de confitures, d’huile d’olive et des services sanitaires agricoles. Des conférences sur le développement et la valorisation des richesses naturelles locales, notamment la culture de la figue, sont également prévues. Un concours de musique pour les jeunes talents figure aussi au menu de cette fête. Il sera organisé en hommage à l’artiste du rock kabyle, Karim, du groupe légendaire Les Abranis.

La chanteuse Malika Domrane sera aussi l’hôte du village Lemsella, à l’occasion de ce rendez-vous. Selon les organisateurs de cette manifestation, la Fête de la figue vise à perpétuer une tradition du village et à préserver les produits du terroir. Notons aussi que la 10e édition de la Fête de la figue de Lemsella, qui s’étalera jusqu’au 27 août en cours, est organisée avec le soutien de l’APC d’Illoula Oumalou, la direction de la culture et l’APW de Tizi Ouzou.