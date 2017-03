Réagissez

- Que fait l’Assemblée de wilaya pour aider les personnes en situation de handicap ?

Nous essayons, certes, de les accompagner, mais il leur faut surtout un statut qui garantira leur droit à une vie digne. Quant à nos aides, elles ne sont pas suffisantes pour les amener à vivre dans la décence. Nous achetons annuellement du matériel orthopédique que nous distribuons à l’occasion de la journée qui leur est dédiée.

Nous subventionnons également certains projets destinés aux personnes handicapées. Nous avons aussi voté une enveloppe pour la réalisation d’une maison des associations à caractère social et nous encourageons la pratique sportive par le biais de subventions à la ligue handisport de la wilaya. Nous avons aussi accordé des aides destinées à la construction de salles de classe au niveau des centres psychopédagogiques. Cela reste insuffisant pour permettre à cette frange de la société de retrouver sa dignité.

- Quels sont les obstacles et les difficultés que rencontrent les personnes handicapées ?

Les personnes en situation de handicap souffrent doublement. Elles souffrent à cause de leur handicap et du fait de l’injustice vécue dans la société. Les handicapés font face à des problèmes de scolarité et de formation. Même diplômés, ils se retrouvent chômeurs dans la plupart des cas, car la réglementation n’est pas respectée.

Ils butent aussi sur des problèmes de l’accessibilité aux structures publiques et privées. Ils ne bénéficient pas du droit au logement et au transport. Le manque de centres psychopédagogiques et de centres d’accueil est aussi un frein à leur bien-être. Il faut aussi noter que les prestations de soins et de la CNAS ne sont pas efficientes. Enfin, il y a aussi la pension de 4000 DA/mensuelle qui doit être revalorisée au moins à hauteur du SMIG.

- Que faut-il mettre en œuvre pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans la dignité ?

Les personnes handicapées n’ont besoin de la pitié de personne. Ils ne demandent qu’à vivre à la sueur de leur front. Il faut donc, et c’est un impératif, garantir leur droit à la scolarité, à la formation et puis à l’emploi. En second lieu, il faut rendre accessibles toutes les structures, qu’elles soient publiques ou privées. Le droit au logement, aux soins, au transport, à la pratique sportive et aux loisirs doit être garanti. Pour mettre un terme à leur souffrance, il leur faut un statut.