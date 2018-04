Iguersafene : Colloque sur l’économie solidaire

Réagissez

Un colloque permanent sur les territoires et l’économie solidaire s’est tenu, la semaine dernière, à Iguersafene, dans la commune d’Idjeur à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. La troisième journée faisait suite aux deux premières sur le même thème et qui se sont déroulées à Yakourene, jeudi et vendredi.

Sous le slogan «Pour une réelle dynamique associative et solidarité créative», ce colloque dédié à Messaoudène Mohand, docteur d’Etat en agronomie, forestier impénitent et infatigable randonneur, décédé en novembre 2016, sur les hauteurs du Djurdjura, a réuni de nombreuses associations qui activent dans le domaine de l’économie rurale et de la promotion du produit du terroir. Il faut signaler que le colloque, qui avait une vocation internationale, s’est transformé en séminaire national en raison du refus de délivrance de visas pour les partenaires étrangers qui n’ont pu se déplacer.

De nombreux participants ont installé, dans l’école primaire du village, une énorme foire du produit du terroir et de l’artisanat. L’objectif de ce rendez-vous est la mise en exergue du rôle de la femme dans la promotion et la mise en valeur du produit du terroir, la revalorisation du mode de vie écologique local, ainsi que l’organisation populaire des villages dans un esprit d’autogestion.

Après la cérémonie d’ouverture, qui s’est caractérisée par la présentation du chant local Ichewiqen, déclamé admirablement par une chorale de femmes, une conférence a été présentés par Akli Moussouni, expert agronome, qui a présenté une communication sur le thème «Vulnérabilité de la cohésion sociale et économie solidaire». Il a évoqué et analysé «les conséquences de l’universalisme et de la mondialisation sur la manière de vivre naturellement.

La force des multinationales a mis les territoires de côté... On produit de l’huile comme on la veut, mais pour l’exporter, il faut s’adapter aux critères mondiaux. Les fêtes organisées en Kabylie font du surplace et n’ont aucune conséquence pour l’économie locale. La Fête du burnous, c’est fabuleux, mais le vêtement n’est plus un produit de large consommation, il faut donc l’associer à un autre produit du terroir». Mohand Amokrane Zoreli, lui, dit le contraire, considérant les fêtes estivales comme un moyen de «booster le tourisme local et de promouvoir les produits du terroir».