Iferhounene : Les factures d’électricité sèment le désarroi

Les dernières factures de gaz et d’électricité ont suscité la grogne chez les abonnés de la SDC, particulièrement les résidants des zones montagneuses.

Depuis l’arrivée des quittances, plusieurs villageois des localités dépendant de la daïra d’Iferhounene ne cessent de manifester leur désarroi. Ainsi, dans une déclaration rendue publique et qui nous est parvenue, des villageois décident «de ne pas honorer les redevances des factures (électricité et gaz) pour le premier trimestre 2017, excessives, inabordables et dépassant tout entendement depuis la mise en application de la nouvelle tarification». Les dernières augmentations des taxes se sont répercutées sur les coûts des «factures devenues inacceptables» pour les montagnards, où les conditions de vie ont de tout temps été difficiles dans cette région située à plus de 1500 mètres d’altitude. Le froid qui y sévit de novembre à mai s’étend parfois jusqu’au mois de juin. «Nous devons chauffer nos demeures en permanence», ajoutent les villageois, qui exigent une réduction de 50% pour la saison hivernale «pour soulager les citoyens des charges» devenues insupportables, surtout que le chômage touche une grande partie de la population de la région. «C’est au moment où nous nous apprêtions à attirer l’attention des pouvoirs publics sur cette situation en demandant un abattement des prix de l’énergie pour les régions montagneuses, comme c’est le cas pour le Sud, que nous avons été surpris par des augmentations», indique un villageois d’Iferhounene. «En réponse à ces augmentations, nous avons décidé de ne plus nous acquitter des redevances d’énergie, et ce, jusqu’à ce qu’on se penche sur notre cas», écrivent les habitants des villages concernés.