Iferhounene : Eboulements au col de Tirourda

Une importante chute de pierres s’est produite au niveau de la «carrière blanche», sur la RN 15, reliant la wilaya de Tizi Ouzou à celle de Bouira par le col de Tirourda, dans la commune d’Iferhounene, à soixante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou.

On a appris qu’un important éboulement s’est produit sur cette route samedi dernier aux environs de neuf heures du matin. Selon le témoignage de voyageurs, un imposant tas de roches obstrue le passage à quelques mètres du premier tunnel appelé «petite porte». Les gros blocs de pierres se sont entassés sur la chaussée, empêchant tout passage de véhicules. Ainsi, de nombreux automobilistes surpris par cet incident se sont retrouvés bloqués de part et d’autre du glissement de terrain. Les véhicules légers ont été dirigés vers le CW 253, via le village de Tirourda qui sert de déviation. Dans la matinée de dimanche, la situation n’a pas évolué. Il est cependant difficile, vu la configuration du terrain, de faire transiter les poids lourds par le village. Pour ceux qui doivent impérativement se déplacer, la route d’Illilten ou celle de Drâa El Mizan restent les seules issues, pour rejoindre Bouira, comme lors de la fermeture du col par la neige.