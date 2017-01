Réagissez

Les habitants du village Ibekarène, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont procédé, jeudi dernier, à la fermeture de l’APC, de la daïra, de l’ADE et des services de l’hydraulique pour protester contre les promesses non tenues des autorités à propos du projet d’adduction d’eau potable à partir des sources naturelles situées aux lieudits Tilefsiwine et Lâanser Guidjis, sur les hauteurs de la montagne, à 6 km du village.

Dans la plateforme de revendication, on relève qu’une fiche technique du projet a été réalisée depuis 2014 et déposée au niveau de tous les services concernés de la commune, de la daïra et de la wilaya pour la prise en charge des souffrances des villageois en matière d’alimentation en eau potable. Depuis, les comités de village n’ont cessé d’interpeller les responsables locaux, qui les ont reçus lors de nombreuses fois. Selon les villageois, les autorités locales auraient, à maintes reprises, tenu des promesses sans lendemain.

Plus de deux ans après, rien n’a été fait. Les sources en question ont été raccordées par les propres moyens des villageois, depuis le début des années 1990, avec des tuyaux métalliques (tubes galvanisés). Avec le temps, les tuyaux ont été entièrement corrodés par la rouille. Les multiples réparations ne servent plus à rien avec des fuites d’eau enregistrées sur toute la conduite.

L’eau ne parvient presque plus au réservoir du village, particulièrement en saison estivale. Par ailleurs, la mise en service partielle des forages de puits d’Azaghar, ne profite pas aux villageois qui attendent leur part d’eau. Ils citent l’absence d’alimentation en énergie électrique des stations 4 et 5 qui permettraient aux villageois de bénéficier de cette eau tant souhaitée.