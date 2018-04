Houra : Journée de sensibilisation sur le tri des déchets

Réagissez

L’association environnementale Eco Alva, du village de Houra, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, à organisé, samedi dernier, une journée d’information et de sensibilisation sur la gestion des déchets par la mise en place du tri sélectif.

Organisée au niveau de l’école primaire Chahid Yakoubi Omar, la journée se voulait un vecteur pédagogique pour sensibiliser tous les villageois, et particulièrement les enfants à comprendre le système du tri sélectif des déchets.

L’association, présidée par Saïdani Ouardia, une enseignante en retraite, s’adresse à des enfants appelés à prendre en charge l’avenir de leur village en matière de préservation de l’environnement et des conditions de vie de la population.

Arezki Hammoum, Master en gestion des déchets, ainsi qu’un groupe d’étudiants de l’université de Tizi Ouzou qui travaillent pour finaliser une synthèse de fin d’études, a ajouté une touche pédagogique à cette journée.

La présidente de l’association Eco Alva nous dira en substance : «L’objectif de cette journée de sensibilisation est de faire comprendre les dangers que peut engendrer, à long terme, cette pollution de notre environnement et ses conséquences sur notre santé et notre devenir. Les animateurs de cette journée proposent des ateliers à travers lesquels ils informent les enfants, de manière ludique et vivante, sur tout ce que l’on peut savoir sur les déchets, comment ils sont produits, ce qu’ils deviennent et les conséquences néfastes qu’ils pourraient causer pour notre environnement si ces déchets ne sont pas triés et valorisés.»

La région de Bouzeguène est pionnière dans les initiatives de traitement des ordures et la mise en place des systèmes de tri sélectif, de compostage et de recyclage des matières.