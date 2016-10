Hommage au journaliste Ahmed Meziani

Réagissez

L’association culturelle Tala Ouguelid de la commune de Mechtras a honoré, samedi, la mémoire du journaliste Ahmed Meziani, à l’occasion de la Journée nationale de la presse.

Les organisateurs de cet hommage ont mis sur pied un programme d’activités riche et varié, afin de revisiter le parcours de cet homme de plume ravi aux siens suite à une longue maladie. Des témoignages sur la vie du défunt ont été apportés par les membres de sa famille, ses amis et ses collègues à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, où il donnait des cours de journalisme.

Ainsi, Samira Mammeri, responsable de la filière des sciences de l’information et communication au niveau de la faculté des sciences humaines et sociales de l’UMMTO, a souligné que le regretté était un homme plein de qualités et surtout dévoué pour le métier de journalisme.

Par ailleurs, rappelons qu’Ahmed Meziani, ayant effectué des études de journalisme en France, au milieu des années 1970, a exercé, entre autres, au quotidien Le Pays, puis responsable du bureau du Matin et comme correcteur à La Dépêche de Kabylie et collaborateurs à El Watan. Il s’est éteint le 9 février dernier.