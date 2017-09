Réagissez

Un hommage à Saïd Boukhari, ancien animateur du Mouvement culturel berbère (MCB), lui a été rendu, samedi, à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Il s’agit d’un grand gala initié par le comité de solidarité à Saïd Boukhari, qui souffre d’une maladie ces derniers mois. Ainsi, à l’occasion, des centaines de personnes ont participé à cet hommage, qui fut d’ailleurs grandiose, compte tenu de l’ambiance qui a caractérisé cet événement. Les présents ont eu droit à des moments de musique, avec une pléiade d’artistes, comme ils ont également écouté des témoignages sur le parcours de ce militant infatigable. Nous avons, en outre, remarqué la présence de Saïd Khelil, qui a rappelé les moments de militantisme qu’il a partagés depuis, a-t-il dit, plusieurs années, avec Boukhari.

Des instants très émouvants. Mahfoudh Bellabès, ancien président de l’APW de Tizi Ouzou, a, lui aussi, parlé de l’itinéraire de Saïd, notamment son implication active durant la période du boycott scolaire, en 1995. Ali Aït Djoudi, un autre militant de la cause berbère, dira aussi qu’«à travers Saïd Boukhari, nous rendons un vibrant hommage à tous les militants de la revendication identitaire». Mohand Naït Abdellah, détenu des événements d’avril 1980, a également apporté des témoignages sur Saïd Boukhari. Par ailleurs, notons aussi que des élus ont pris part à cet hommage ; on peut citer, entre autres, Hocine Haroun, sénateur, et Sadi Hadibi, membre de l’APW, ainsi que Ouahab Aït Menguellet, président de l’APC de Tizi Ouzou. Le gala a été animé par des chanteurs, à l’image de Rabah Ouferhat, Saïd Khazem, Ouazib Mohamed Ameziane, Malik Kazoui, Ali Meziane et Malika Domrane. D’autres artistes, qui n’ont pas pu participer à ce spectacle, comme Lounis Aït Menguellet, ont rendu visite à Saïd Boukhari.