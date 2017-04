Hommage à Brahim Salhi et Ahmed Meziani

Réagissez

Ahmed Meziani (à gauche) et Pr Brahim Salhi

Les étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou ont mis sur pied un riche programme d’activités pour marquer le 37e anniversaire du Printemps berbère.

Outre les conférences et les représentations théâtrales, ainsi que la poésie, les organisateurs ont également mis en place une exposition d’objets traditionnels, de robes kabyles, de livres et de coupures de presse ayant trait à la genèse de la revendication identitaire.

Dans le même cadre, lundi, deux amphithéâtres ont été baptisés, au campus de Tamda, au nom de l’ancien doyen et d’un enseignant de la même faculté, décédés l’année dernière. Il s’agit du professeur Brahim Salhi et de Ahmed Meziani, journaliste qui intervenait en tant qu’ enseignant dans la spécialité sciences de l’information et communication.

Pr Ahmed Tessa, recteur de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a salué l’initiative des étudiants qui ont rendu un vibrant hommage à ces deux hommes. «C’est vraiment une initiative louable d’honorer ces deux personnes qui ont contribué à la promotion de notre université. Pr Brahim Salhi était un homme humble, qui a beaucoup donné à l’UMMTO. Ahmed Meziane était aussi un journaliste de talent, qui a fait profiter nos étudiants de sa longue expérience dans la presse», a souligné M. Tessa.

Notons que la cérémonie s’est déroulée en présence des étudiants, enseignants et travailleurs, ainsi que des responsables de l’UMMTO, à l’image de Abderezak Idir, vice recteur, Bentounès, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales et Ahcène Mamèche,

directeur des œuvres

universitaires.