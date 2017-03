Réagissez

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, les citoyens de Yaskren, dans la commune de Boudjima, ont organisé la semaine dernière plusieurs activités en hommage aux femmes et à la mémoire de Boucetta Zahia, une militante du mouvement associatif et l’une des conceptrices de ces festivités, décédée récemment.

Des dizaines de femmes ont participé à cette activité tenue à l’école primaire Chahid Ahmed Guellil, avec la participation du comité du village Aït Amar Moussa, avec une admirable animation des jeunes filles de la localité. Des expositions d’objets du terroir, de couture, d’habits et plats traditionnels, ont été tenues pendant la manifestation. L’activité vise notamment à valoriser le «rôle capital» de la femme dans les villages, aussi bien sur le plan économique que social, culturel et éducatif.

Cette occasion a permis à de nombreuses femmes de prendre la parole et de témoigner, notamment, sur le rôle de la femme dans le foyer kabyle.

Elles déclameront ensuite des chants anciens des fêtes de mariage (tivugharin), ainsi que de nombreux hymnes patriotiques galvanisant les maquisards durant la Révolution de Novembre, en hommage surtout à la mémoire des femmes martyrs durant la guerre de Libération nationale. Une conférence a été donnée sur la «réhabilitation socioéconomique de la femme», suivie de la diffusion d’un documentaire sur «L’importance du rôle joué en tout temps par la femme au sein de la société». Des cadeaux symboliques ont été remis par les organisatrices à l’ensemble des participantes et exposantes.