Déterminés à mettre un terme à leur souffrance, les habitants de Hidous, dans la commune d’Ifigha, dans la daïra d’Azazga, ont décidé depuis le début de l’année de prendre leur destin en main en lançant les travaux de captage d’une source d’eau en pleine forêt, à plus de 5 km du village.

Pour s’y rendre, une piste abrupte a été tracée en pleine forêt pour permettre aux tracteurs d’acheminer les matériaux. Chaque vendredi, depuis huit mois, les villageois, à tour de rôle, rejoignent la montagne, où une importante source devra être captée. Une vingtaine de villageois rallient le site dès cinq heures du matin, pour une journée de labeur mené sous la conduite des deux responsables du comité, Si Mhend Abdelkrim et Si Ahmed Tahar, toujours présents pour coordonner les travaux qui exigent adresse et compétence.

Trois points d’eau en triangle ont été captés suivant la méthode des anciens. Les captages ont été rembourrés de pierres puis recouverts d’une bâche transparente de protection contre les infiltrations de terre. Pour achever les travaux, les villageois ont recouvert de béton tous les captages dont les eaux étaient récupérées à travers un drain qu’un ouvrier vidait chaque fois à l’aide d’une pompe à moteur afin que les eaux ne gênent pas le rétrochargeur loué par le village. L’engin s’attelle à creuser, en contrebas, une fosse où sera installé le collecteur final, une caisse en béton réalisée au village et acheminée sur un tracteur.

Les travaux coûteront plus de 200 millions de centimes puisés chez les villageois qui cotisent chaque mois pour concrétiser le projet. Quelques donateurs aisés ont renfloué de manière sensible la caisse du village. Les autres citoyens s’acquittent de 1000 DA par mois. Ceux qui s’absentent aux travaux donnent 2000 DA pour aider le village à couvrir les dépenses. Comme toujours, vers 13 heures, une waâda préparée par les familles du village est acheminée en fourgon vers la montagne pour le déjeuner des ouvriers qui se déroule dans une ambiance festive.

La première partie des travaux, réalisée par les propres moyens du village, étant achevée, les villageois ont réalisé une fiche technique pour la suite du chantier qui consiste en l’adduction de l’eau et autres matériels comme la tuyauterie, les vannes, les ventouses, la réalisation des réservoirs, etc. La fiche technique, estimée à plus de 700 millions de centimes, est déposée au niveau des services de l’hydraulique de Tizi Ouzou pour la prise en charge des travaux et la concrétisation, enfin, du rêve des villageois.