Hamidane Thiziri a commencé à pratiquer le vo-vietnam en 1999, à l’âge de 6 ans. Depuis 2006, Thiziri, membre de l’association sportive de Mekla, a offert à son club plusieurs titres et médailles, tant en individuel qu’en équipe, lors de ses nombreuses participations aux championnats de wilaya et en national.

«Pour avancer, raconte-t-elle, il faut travailler dur et profiter de chaque minute de libre pour travailler mes mouvements, tout en n’abandonnant pas mes études. Mes parents m’ont mise en garde que si les bons résultats scolaires ne suivaient pas, j’arrêterais les entraînements de vo-vietnam».Thiziri, cette jeune fille débordante d’énergie et de vitalité, s’est organisée pour réussir son pari et aller de l’avant.

Si les études occupent une bonne partie de son temps, elle ne rate jamais les entraînements qu’elle pratique au niveau de la maison de jeunes de Mekla, tous les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés. Aujourd’hui titulaire d’un master en génie civil, cette jeune fille au parcours atypique décroche juste après son diplôme le grade de ceinture marron aux arts martiaux.

Ses participations aux différents championnats sont toujours couronnées de succès. Elle aura décroché des titres devant des concurrentes qui ont à leur actif des années de pratique. Depuis 2010, elle est toujours sélectionnée aux championnats de wilaya et aux regroupements nationaux et internationaux. Au total, elle compte onze participations, dont cinq aux championnats nationaux.

Cette année, lors du dernier championnat national de vo-vietnam, qui s’est déroulé à Alger, au cours d’une finale âprement disputée, elle a été blessée par son adversaire par un coup interdit. Les juges ayant considéré que le coup de l’adversaire était involontaire, l’ont reléguée à la deuxième place.

Elle prit part au stage organisé à Tipasa (Alger), par la Fédération internationale sous la conduite d’un maître, le Français Oliver Barbe, en compagnie des maîtres algériens Rabie Aït Medjber et Rachid Chaib. Actuellement, Thiziri est en préparation en équipe nationale pour prendre part aux championnats du monde en Russie, en 2018.