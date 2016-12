Réagissez

Un regroupement de protestation des commerçants de la wilaya de Tizi Ouzou a eu lieu jeudi dernier devant le bureau de l’antenne de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) pour dénoncer «l’exclusion du président de l’Association des grossistes, Djebbar Samir, de toute représentation au sein de l’Union». Cette décision, notifiée à l’intéressé en date du 14 novembre dernier, a été qualifiée, dans une déclaration rendue publique par les protestataires, d’«injuste et sans précédent», affirmant que «Samir Djebbar a été élu démocratiquement par l’assemblée des grossistes depuis le 4 décembre 2014, en présence des autorités locales».

Les dizaines de commerçants, grossistes et autres, venus de Tizi Ouzou et d’autres localités de la wilaya, exigent «l’annulation pure et simple de cette décision, la restitution du cachet de l’association et l’organisation, dans les plus brefs délais, d’ élections en conformité avec la loi». Ils réclament en outre «une copie des derniers bilans, conformément à la loi». Ils ajoutent que «l’action s’inscrit aussi dans notre exigence à ce que le cachet de l’association des grossistes nous soit restitué, lorsque nous saisissons le moindre service dans la wilaya, il faut attendre que ce cachet nous soit remis par le bureau de wilaya Ugcaa. Nous ne pouvons plus continuer à travailler de la sorte».