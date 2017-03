Réagissez

La section syndicale UGTA de l’Algérienne des eaux de Tizi Ouzou menace d’appeler à un rassemblement de protestation à Alger devant le siège de la direction générale de l’ADE, selon un communiqué du syndicat. Cette décision, précise le représentant de la section syndicale, a été «prise suite au silence de la direction générale de l’ADE de nous accorder une audience, dont la demande a été déposée par nos soins depuis le 25 février dernier».

Dans sa demande d’audience au SG de l’ADE et au ministre des Ressources en eau, la section syndicale de l’unité de Tizi Ouzou soulève, en premier lieu, «sa préoccupation quant à la situation financière de l’unité». Les syndicalistes soulignent en second lieu «l’état actuel du parc roulant de notre unité qui accuse un manque en générant des coûts exorbitants quant à son entretien», précise le même écrit, dans lequel ses rédacteurs soulignent que le «renforcement du parc est plus que jamais requis afin de réaliser de meilleures performances». Plusieurs autres points liés aux conditions de travail qui préoccupent la section syndicale de l’unité de l’Algérienne des eaux de Tizi Ouzou sont aussi énumérés dans son document, adressé, il y a plus d’un mois, aux mêmes responsables.