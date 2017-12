Gaz Naturel : 33 190 foyers alimentés à fin décembre

Réagissez

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’ali-mentation de la wilaya de Tizi Ouzou en gaz naturel, la direction locale de la distribution a prévu la livraison, au cours de ce mois de décembre, de plusieurs projets au profit de 67 villages à travers 20 communes. C’est ce que nous avons appris auprès de la direction locale de l’entreprise. Le programme de mise en service de 6191 foyers, qui s’étalera sur trois semaines, touchera plus d’une vingtaine de communes, dont Aïn Zaouia, Yatafene, Ath Yenni, Aghribs, Ath Zmenzer, Azeffoun, Boudjima, Yakourene, Aït Boumahdi, Fréha, Ath Douala, Sidi Naâmane et Ouaguenoun. «A la fin du mois de décembre, nous aurons ainsi raccordé 33 190 foyers au réseau de gaz naturel depuis le début de l’année», a-t-on indiqué. A cet effet, la direction locale de la SDC (ex-Sonelgaz) demande aux habitants des villages concernés par le raccordement au réseau de gaz naturel d’achever les travaux d’installation intérieure et de faciliter la tâche aux entreprises qui sont à pied d’œuvre sur le terrain, et ce, dans le but de leur permettre d’honorer leurs engagements dans les délais convenus.