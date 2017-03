Frikat : Les structures de santé en décrépitude

Réagissez

Les structures de santé de la commune de Frikat, relevant de la daïra de Draâ El Mizan, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, «sont sous-équipées et vétustes», tel est le constat établi par la commission de santé de l’APW de Tizi Ouzou lors de sa visite sur les lieux effectuée la semaine dernière. Les représentants des 18 comités de village présents n’ont pas manqué de signaler qu’ils ont interpellé les autorités locales et sanitaires sur le manque flagrant en matière de soins et de structures à travers la commune.

Les villageois révèlent d’emblée : «Le centre de santé réalisé en 1994 et érigé en polyclinique en 2007, souffre du manque de commodités. La bâtisse est en préfabriqué et vétuste. Les dégradations sont multiples et les activités réduites. La polyclinique ne dispose ni d’une maternité ni d’un laboratoire pour les analyses médicales et encore moins d’une ambulance. Le service des urgences n’est pas opérationnel. Le service de radiologie ne fonctionne pas en raison de l’absence d’un manipulateur. Le centre de santé ne dispose ni de chaufferie ni de réservoir d’eau. Nous demandons en urgence sa réhabilitation et son équipement.» Les 5 unités réparties à travers la commune ne prodiguent que des soins de base. «L’unité de soins du village Aït Hakem, à titre d’exemple, est dans un état de dégradation avancée. Même l’électricité n’est pas disponible», feront remarquer les représentants des villageois. Pour sa part, le maire de Frikat confirmera : «Le secteur de la santé est en souffrance dans notre commune peuplée de 15000 habitants. La polyclinique est sous équipée. Nous demandons sa dotation en moyens humains et matériels et un fonctionnement en H 24. Il faut aussi une ambulance, un service des urgences, une maternité, un laboratoire et un service de radiologie, comme nous demandons des consultations spécialisées au moins deux fois par semaine.»