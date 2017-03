Frikat : Danger d’un réseau de basse tension

Réagissez

Plusieurs habitants de la commune de Frikat (daïra de Drâa El Mizan, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou) vivent sous la menace pour leur sécurité en raison de la dégradation d’un réseau basse tension.

Les résidants du village Boussegacene sont les plus exposés à ce danger qui plane sur leur vie et leurs biens. Pour appuyer leur réclamation, le président de l’APC a transmis à l’agence Sonelgaz de Drâa El Mizan une demande au mois d’octobre 2016 pour intervenir et apporter des solutions à ce réseau dégradé «qui a été la cause de plusieurs incendies», a écrit le P/APC. Dans cet élan, d’autres citoyens se sont manifestés pour demander le remplacement de l’ancien réseau par le câble torsadé.

Mais, selon le témoignage de certains d’entre eux, c’est le P/APC lui-même qui s’oppose à cette opération. «J’ai introduit une demande pour déplacer un poteau qui est dans ma propre parcelle et remplacer les câbles et le maire, qui est mon voisin, s’y oppose et j’ai usé de toute mon énergie pour obtenir gain de cause. Mais, en vain. J’ai baissé les bras et j’ai décidé d’attendre l’élection d’un autre maire pour relancer ma demande», dit un citoyen, qui dénonce l’élu local.

Pour sa part, Amar, du village Bouighzar, témoigne: «J’ai adressé une demande pour déplacer un poteau et remplacer le réseau par un câble torsadé, mais Sonelgaz exige une autorisation de survol et d’implantation de support de mon voisin qui est le maire lui-même. Pourtant, il s’agit d’un déplacement d’à peine 6 mètres dans ma propre propriété.

Je me suis présenté à la mairie muni quand même d’une demande d’autorisation, mais le premier responsable refuse même d’en accuser réception. J’estime que je suis devant un cas d’abus de pouvoir. Je ne sais pas quoi faire». Nos tentatives pour joindre le P/APC ont été vaines. Des départs d’incendies sont appréhendés. La saison chaude est pour bientôt.