Fréha : Grogne dans les villages

Les habitants des villages Timerzouga et Aït Bouali soulèvent les problèmes d’alimentation en eau potable et de raccordement au réseau du gaz naturel.

Si ce n’était l’eau de la source naturelle que nous avons acheminée depuis les hauteurs du village Adrar At Qodéâ, il y a longtemps que nous serions morts de soif…», nous diront des villageois de Timerzouga et d’Aït Bouali, dans la commune de Fréha, à 30 km au nord-est de Tizi Ouzou.

Et pour cause, selon nos interlocuteurs, «non seulement nous sommes privés de l’alimentation en eau (AEP) depuis un mois, mais encore, cette eau qui nous est distribuée ces derniers temps dégage, curieusement, une odeur anormale, probablement de fumier, à cause, semble-t-il, de l’imprudence de certains éleveurs de bétail qui déposent les rejets de leurs bêtes carrément au-dessus des conduites du réseau AEP.

Celui-ci, en fonte et vétuste, peut avoir des fuites en divers endroits et donc être infiltré par les déchets et les eaux usées», expliquent-ils. Ces villageois déplorent encore «les piquages illicites sur le réseau. Il y a des habitants qui ont opéré jusqu’à deux branchements illicites», dénoncent-ils. Ils sollicitent la venue sur place des autorités concernées «pour prendre en charge le problème, notamment celui des conduites nécessitant réfection». Après cela, ils se disent «prêts à acheter les compteurs AEP et payer leur consommation d’eau sans souci, pour peu que celle-ci soit saine».

Nos interlocuteurs soulèvent aussi le problème de l’assainissement «qui n’est toujours pas fini, celui de l’extension électrique pour de nombreuses habitations nouvelles, dont les branchements sont opérés sur des dizaines de mètres auprès des voisins, ou encore la question de la distribution de détendeurs de gaz naturel, qui demeure toujours en suspens», nous a-t-on indiqué. «Sur 201 détendeurs prévus pour Timerzouga, il n’a été remis que 48 à l’entrepreneur, lesquels ne sont pas encore distribués globalement.

Aussi, nous nous demandons qui en a bénéficié et qui n’en a pas encore. C’est une des raisons, certainement, qui a fait que Timerzouga et Aït Bouali ne sont pas encore alimentés en gaz naturel», s’interroge B. Mohand, de Timerzouga. Au service technique de l’ADE d’Azazga, le chef du centre nous a indiqué : «Le réseau, à Timerzouga surtout, est insuffisant, mais après avoir opéré un diagnostic, une nouvelle nomenclature a été effectuée et la rénovation est en cours.

Il ne reste que l’achat des compteurs par les habitants pour opérer l’installation. Certains habitants ont déjà acheté les leurs, d’autres pas encore», précise le même responsable. En tout cas, des représentants de ces villages indiquent avoir saisi le maire à ce sujet en l’invitant même à venir sur les lieux pour les éclairer sur cette situation et trouver des solutions au problème, «sans quoi, nous serions dans la contrainte d’entamer des démarches nécessaires auprès de la justice afin de nous rétablir dans nos droits», estiment-ils.