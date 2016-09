Réagissez

Une nouvelle filière dans les métiers de l’environnement sera dispensée, cette année, à l’Institut national supérieur de formation professionnelle de Ouaguenoun (Tizi Ouzou).

Il s’agit de la gestion et recyclage des déchets ménagers. La nomenclature de formation pour la rentrée de septembre 2016 prévoit en outre 4 spécialités dédiées à la promotion des métiers traditionnels tels que la taille de pierre et de marbre, au CFPA de Boghni, la chaudronnerie à Azazga, la sculpture sur bois (CFPA des arts traditionnels de Boukhalfa) et la ferronnerie d’art, au niveau de ce même établissement à compter de la session de février prochain.

La direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels fait état aussi du lancement de trois autres formations dans la préparation des boissons et des conserves (CFPA de Sidi Naâmane), blanchisserie et pressing (Aïn El Hammam) et aides techniques spécialisées des bibliothèques, de la documentation et des archives (CFPA Kerrad Rachid). «L’introduction de ces nouvelles spécialités s’inscrit dans le cadre du processus d’adaptation continue de la carte de formation de la DFEP de Tizi Ouzou avec la demande du marché local de l’emploi», a-t-on indiqué.

Par ailleurs, un nouvel institut d’une capacité de 500 places sera mis en service à l’occasion de cette rentrée, alors que l’Institut de l’enseignement professionnel de Oued Falli, dans la commune de Tizi Ouzou, sera réceptionné prochainement. Les travaux sont en voie d’achèvement. Autre nouveauté de la rentrée 2016-2017 : l’ouverture de sections détachées dans une dizaine de localités de la wilaya, dont Redjaouna (Tizi Ouzou), Tiznaguine (Fréha), Aït Aïssa Mimoune, Boudjima, Akkerou, Larbaâ Nath Irathen, Ath Zikki et Mizrana.