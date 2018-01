Fête folklorique et rencontres-débats

Réagissez

Troupe folklorique à Tigzirt

Des associations et comités de village ont organisé des festivités dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Des conférences étaient également au programme.

Le Nouvel An amazigh, Yennayer 2968, a été célébré dans la tradition et la communion. Le mouvement associatif s’est mobilisé pour fêter cette occasion à travers les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Outre les festivités officielles initiées par la direction de la culture et celle de la jeunesse et des sports, les associations et les comités de village ont mis sur pied des programmes d’activité.

Dans la commune de Fréha, l’association Asekfel, du village Ikherbane, n’a pas failli à la tradition. Ses membres ont organisé plusieurs festivités. Une magnifique exposition mise en place par les différents artisans qui ont étalé leurs produits de poterie, de vannerie et de costumes traditionnels. Au programme, il y avait du théâtre, du chant, de la poésie, une kermesse, des tours de magie et un gala artistique.

Les visiteurs ont été également invités au repas de Yennayer, préparé pour la circonstance. Il en est de même à Abizar, dans la commune de Timizart, où l’association Tusna a organisé une fête en hommage au poète Nordine Aït Slimane. Une ambiance similaire a eu lieu dans la commune d’Iflissen, où Yennayer a été fêté avec faste dans cette localité de la Kabylie maritime.

Le centre culturel d’Agouni Moussi a abrité ainsi une exposition d’objets traditionnels, de livres, de sculptures. Les villages de Taksebt, Iguer N’Sar, Arvi, Ighil Ighes et Taourit Zouaou ont fêté aussi l’événement. «Nous avons également initié une action de solidarité avec les malades nécessiteux de la commune. Nous avons distribué, des colis alimentaires et des poulets à ces familles pour leur permettre de préparer le dîner de Yennayer», a expliqué Idir Bouzid, président de l’association Thafath Ivehriyene d’Iflissen.

Par ailleurs, Tigzirt aussi s’est parée de ses plus beaux atours vendredi, notamment avec un carnaval organisé par l’association féminine l’Etoile de mer, qui a préparé un défilé de rue. A Ath Yenni, le nouvel an amazigh a été aussi marqué de manière grandiose, notamment avec un gala artistique et une conférence sur Yennayer animée par Djamel Laceb, auteur de livres en tamazight, à la maison de jeunes Ali Koudache.

Les communes de Ouacifs, Ouadhias, Assi Youcef et Boghni, Larbaâ Nath Irathen, Tizi Rached, Azazga, Bouzeguène et Aïn El Hammam, entre autres, n’ont pas également été en reste des festivités du premier jour de l’an berbère.