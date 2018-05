Faible récolte de cerises

Réagissez

Les pluies ininterrompues qui se sont abattues ces dernières semaines sur la région de Aïn El Hammam, à 50 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ont eu un impact négatif sur les cerisaies.

Les amateurs du «fruit des anges» risquent de ne pas en goûter cette année, contrairement à l’année passée, où la récolte était des plus importantes. Les paysans, qui s’attendaient à un rendement significatif, après une floraison exceptionnelle, durent déchanter. Après la grêle, tombée au mauvais moment, et qui avait abîmé une partie des cerises, l’excès d’eau qui a suivi a achevé les fruits intacts. Les conséquences sont en effet désastreuses sur ce fruit très fragile, qui pourrit sur l’arbre, en ce moment. Une à une, les cerises tombent et jonchent le sol déjà tapissé de rouge. Les paysans qui assistent avec amertume à la destruction du fruit de leur travail semblent accepter leur sort : «On ne peut rien contre la nature.

Elle ne nous gratifie pas toujours de ses bienfaits.». Aucune cerise n’est visible pour le moment sur les étals des commerçants qui présentent habituellement le fruit rouge précoce, en cette période. Les acheteurs en gros pour acheminer la marchandise vers les marchés des autres régions n’arrivent pas à remplir ne serait-ce qu’une cagette. Les cabanes de fortune qu’ils avaient érigées il y a une dizaine de jours, demeurent désespérément vides.

Notons que cette situation n’est pas nouvelle dans la région puisque, périodiquement, les intempéries, la grêle particulièrement, qui ne rate jamais la fin du mois d’avril et le début mai, fait des ravages dans les cerisaies.