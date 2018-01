Réagissez

Les places «Aït Menguellet» et de «l’Olivier» de la ville de Tizi Ouzou, les artères de la ville, ainsi que les établissements de jeunes vibrent depuis mardi dernier aux couleurs de Yennayer et de la célébration officielle du nouvel an amazigh 2968 correspondant au 12 janvier 2018.

L’événement, organisé par la direction de la jeunesse et des sports (DJS), a réuni plus de 150 participants, entre associations, artistes et artisans. Si pour la maison de la culture Mouloud Mammeri les festivités ont déjà démarré depuis samedi dernier avec l’installation des expositions au niveau de tous les espaces intérieurs de l’institution, le programme de la DJS a été lancé, mardi, avec l’arrivée des participants et l’installation des expositions à travers la ville.

C’est une exposition grandiose qui a pris place à l’intérieur de l’ancienne gare routière de Tizi Ouzou avec des jeux pour enfants et un espace de dégustation, mais aussi l’occupation des places de «l’Olivier» et «Aït Menguellet».

On peut estimer à une soixantaine le nombre d’exposants originaires de plusieurs localités de la wilaya et même de Boumerdès, de Bouira et d’Alger, venus présenter leurs produits artisanaux et du terroir, mais aussi faire connaître et vulgariser le riche patrimoine millénaire amazigh, aussi bien matériel qu’immatériel, que les nombreuses associations participantes ont tenu à préserver pour les générations futures.

Il s’agit, entre autres, du bijou d’argent d’Ath Yenni, du tapis kabyle d’Aït Hichem, de la poterie d’Ath Kheir et Maâtka, de la forge ancestrale d’Ihitoussène, des produits artisanaux en cuir du Sud...