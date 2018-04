Réagissez

Des actions de protestation ont été menées par le personnel médical et paramédical de l’hôpital de Larbaâ Nath Irathen le 28 février dernier et la tension persiste encore.

Le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP) et le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) ont décrit une situation peu reluisante de l’établissement hospitalier. Dr Aït Abdelmalek, président de la section locale du SNPSP, dénonce «les dysfonctionnements graves et à tous les niveaux qui relèvent de la responsabilité exclusive du directeur de l’EPH et les entraves à l’exercice de l’activité syndicale».

Le syndicaliste rappelle que la situation de l’hôpital s’est aggravée «depuis l’arrivée du directeur en 2015. Nous faisons face au problème de l’insécurité aux urgences, le manque de moyens et d’hygiène et la prise de décisions relatives à la gestion sans passer par les organes de gestion, comme le conseil médical. Nous subissons aussi des blocages pour l’organisation de journées médicales et de formation de soins infirmiers».

L’hôpital de Larbaâ Nath Irathen, qui compte 120 lits, connaît «un phénomène de départ de médecins spécialistes en raison des mauvaises conditions de travail et des problèmes socioprofessionnels. En outre, l’affectation à des postes supérieurs se fait sans le respect des compétences et de l’expérience. Notre hôpital souffre d’une gestion clanique et du copinage», déclare Yahia Habani, syndicaliste du SAP.

Cette grogne des syndicats pourrait déboucher sur «une grève cyclique dès la semaine prochaine, puis ouverte à la fin du mois si nos revendications ne sont pas satisfaites», déclare Dr Aït Abdelmalek. Le directeur qu’on a tenté de contacter dans la matinée d’hier était

«en réunion», nous a répondu la secrétaire.