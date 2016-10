Entre retards et lenteurs

Réagissez

La réception du nouveau stade est encore retardée

Le nouveau stade, la voie ferrée, la pénétrante, le barrage de Souk N’Tlata et le téléphérique ne seront pas livrés dans les délais annoncés.

Les travaux de réalisation de plusieurs importants projets de la wilaya de Tizi Ouzou connaissent des retards. C’est ce qu’a d’ailleurs constaté, mardi, le nouveau wali, Mohamed Bouderbali, lors de sa première sortie sur le terrain en compagnie du président de l’APW, Mohamed Klalèche, et des directeurs de l’exécutif. Ainsi, le nouveau stade, dont la livraison a été à maintes fois annoncée pour la fin du mois de décembre prochain, n’aura pas lieu dans les délais prévus, puisque les infrastructures sont actuellement en phase de montage, notamment la charpente métallique. «Cette infrastructure sera réalisée selon les normes internationales.

Les plans de ce stade ont été actualisés pour être conformes aux normes 2011 en vigueur, de la Fédération internationale de football (FIFA)», a déclaré un responsable de la direction de la jeunesse et des sports. Il est utile de rappeler que ce complexe sportif est composé d’un stade de football de 50 000 places couvertes, d’un terrain de réplique en gazon naturel, d’un stade d’athlétisme de 6500 places et d’un parking.

L’autre projet visité par le wali et son exécutif est celui de la voie ferrée reliant Thenia à Tizi Ouzou, qui semble devenir utopique pour les citoyens de la région et qui attendent avec impatience la mise en service de cette ligne ferroviaire, surtout avec la galère des multiples embouteillages qu’ils endurent lors des déplacements vers la capitale. L’ancien wali avait indiqué à la population que cette voie ferrée serait livrée au plus tard à la fin de l’année en cours.

Toutefois, au rythme ou vont les travaux, ce projet risque de connaître aussi des années de retard. La même délégation s’est rendue aussi au chantier de la pénétrante reliant Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest via Draâ El Mizan. Les responsables de l’entreprise de réalisation ont précisé que le taux d’avancement des travaux de cet axe routier a atteint 30 %. «Le reste des travaux ne prendra pas beaucoup de temps, car nous avons presque achevé tous les ouvrages d’art importants», ont-ils ajouté, tout en évoquant le problème de relogement des habitants, dont les habitations sont situées sur l’axe du projet.

Par ailleurs, au niveau du chantier du barrage de Souk N’Tlata, les problèmes d’opposition des citoyens persiste toujours, comme l’a fait remarquer le responsable du projet, qui rappelle également les menaces des citoyens de bloquer les travaux si l’argent de l’expropriation n’est pas versé. Des responsables de la wilaya ont relevé que le coût de la régularisation des personnes expropriées dépasse largement le coût de réalisation dudit projet.

Le président de l’APW, Mohamed Klalèche, a informé d’ailleurs le wali que les travaux connaissent un retard de 36 mois. Par ailleur, le téléphérique, qui reliera la gare multimodale de Bouhinoun au village Redjaouna et dont le coût de réalisation avoisine les 500 milliards de centimes, et qui devait être livré en juillet 2015, bute toujours sur des problèmes d’opposition, a-t-on encore déploré. Enfin, notons qu’en plus du gel de plusieurs projets structurants en raison de la politique d’austérité prônée par l’Etat après la chute des pris du pétrole, ceux qui sont en réalisation connaissent d’importants retards d’avancement des travaux.