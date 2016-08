Réagissez

- Un recteur s’en va, un autre arrive. Qu’en attend Cnesto ?

Il y a un nouveau recteur. Son prédécesseur est resté en poste moins de quatre mois seulement, sans qu’on n’ait eu droit à des explications, ni de la tutelle ni du concerné. Nous voyons cela comme un mépris à l’égard de la communauté universitaire. La valse à laquelle nous avons assisté met en évidence la localisation extra-muros des centres de décision.

Des responsables qui ont servi sous la direction des quatre derniers recteurs demeurent inamovibles malgré qu’ils soient publiquement contestés. Plusieurs changements de recteurs n’ont pas réussi à assurer un fonctionnement serein parce qu’ils n’ont pas effectué les changements idoines.

L’actuel recteur ne peut en être inconscient. Il a un choix à faire : procéder au remplacement immédiat de toute la direction qui a planifié et réussi le chaos en l’inscrivant dans une démarche globale transparente et participative de toutes les composantes, ou au contraire, jouer le funambule et le moment venu il sera le fusible.

- Le Cnesto a déjà eu recours aux mouvements de grève, doit-on s’attendre à des actions similaires ?

Le recours à la grève n’a pas été systématique, mais seulement après une démarche graduelle commençant par l’information et l’interpellation directes des responsables locaux ou centraux, y compris le ministre du secteur. Cela dit, nous aurons du pain sur la planche. La dernière batterie de textes pondue par la tutelle de façon unilatérale durant ces vacances nous laisse perplexes. En plus des problèmes locaux, les promesses non tenues par la wilaya et les déclarations ambivalentes de l’actuel recteur.

Je cite comme exemple son annonce de la création d’un institut de langue et culture amazighes à Tamda au moment où il projette de maintenir sur place à Hasnaoua l’actuel département amazigh. Nous tenons à ce que ce dernier demeure au chef-lieu, mais demandons à ce qu’il soit érigé en institut. C’est l’aboutissement d’un combat de plusieurs générations.

- Il est prévu la mise en place d’une charte d’éthique, le Cnesto adhère-t-il à cette idée ?

Le projet de charte est l’un des points contenus dans le protocole d’accord conclu entre le Cnesto et la direction de l’université depuis un an et demi. Il est souhaité et revendiqué par toute la communauté universitaire à travers la Coordination de la communauté universitaire de Tizi Ouzou. L’actuel recteur comme son prédécesseur y est favorable. Enfin ! Nous avons décidé d’un commun accord de la démarche à suivre. Le but étant de définir des règles du vivre ensemble en associant toutes les composantes.

Les instruments qui seront mis en place seront actualisés via un mécanisme qu’il faudrait définir pour les adapter aux réalités du terrain.

Le Cnesto croit en les vertus d’un véritable dialogue responsable et veut en finir avec la logique de bras de fer qui ne doit pas exister à l’université. La mise en place de cette charte est un premier pas pour définir les devoirs et les obligations de chacun à commencer par l’administration qui doit donner l’exemple et qui est souvent responsable des conflits qui surviennent et qui durent.