Aït Abdelmoumène : La crise du lait perdure

La population du village Aït Abdelmoumène (12000 habitants), dans la commune de Tizi Ntléta, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour être approvisionnée régulièrement en sachets de lait. En effet, la rareté de ce produit de large consommation, de surcroît subventionné par l’Etat, est introuvable sur les différents points de vente du village.

Les habitants attendent tôt chaque matin devant les magasins l’hypothétique camion-livreur. Un commerçant déplore : «La crise du lait dans notre village s’accentue. Le distributeur ne passe qu’une fois par semaine et les quantités livrées ne sont pas suffisantes. Nous demandons aux services compétents d’intervenir pour assurer une distribution régulière.»

Selon le commerçant, cette situation dure depuis de nombreux mois. Il est également à signaler que les réflexes révolus du sachet sous le manteau sont de retour. A signaler également que dans la commune voisine de Souk El Tenine, certains commerçants ont recours à l’approvisionnement chez des laiteries privées, mais n’hésitent pas à relever le prix à 30 DA le sachet. Les consommateurs se rabattent sur le lait en poudre et déboursent beaucoup plus.

Aïn El Hammam : Le siège de SONELGAZ fermé par des citoyens

Pour revendiquer le raccordement de leur habitation au réseau de gaz, plus d’une centaine d’habitants d’Aït Aïlem et de Ouaitslid, deux villages de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ont fermé, avant-hier dans la matinée, l’agence locale de Sonelgaz (SDC) avant l’arrivée des employés et des clients. Les villageois ont obstrué l’accès menant aux locaux de l’entreprise avec divers objets hétéroclites, tout en veillant à ce que personne ne passe outre leur action.

La pluie et la neige qui s’abattaient sur la ville à ce moment-là, ne semblaient pas gêner les protestataires. La responsable de l’agence a reçu les délégués des villages dans son bureau. Des responsables de l’entreprise ont été dépêchés de Tizi Ouzou pour dénouer la situation. Le service a repris dans l’agence après que des promesses eurent été données quant à la satisfaction des revendications «dès la semaine prochaine», a-t-on assuré.

«Nous sommes pacifiques et patients, mais notre patience a des limites face aux rigueurs de l’hiver», confie l’un d’eux, qui tient à nous informer que «les villageois ont aidé l’entreprise dans le creusement des tranchées, tout comme ils ont mis à sa disposition un garage et une villa afin de faciliter l’hébergement de ses employés».

Les nombreuses promesses, fixant la date butoir d’une quinzaine à l’autre, ont lassé les contestataires. Cette fois-ci encore, les garanties données par les responsables de Sonelgaz aux villageois ont eu de l’effet. Selon Salem, un habitant d’Ouaitslid, «les réserves émises par les services concernés seront levées d’ici à dimanche prochain. La mise en service suivra trois ou quatre jours plus tard.»