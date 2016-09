Emploi à Tizi Ouzou : Près de 30 000 demandes en attente

Réagissez

L’engouement des jeunes pour les dispositifs de l’Anem est contrarié par l’insuffisance des offres d’emploi.

Sur 39 000 chômeurs inscrits au niveau des dix agences locales de l’Anem dans la wilaya Tizi Ouzou, entre janvier et août, seuls 10116 ont été placés sur le marché du travail. C’est ce qui ressort de l’analyse des chiffres des placements réalisés durant les huit premiers mois de l’année en cours, communiqués lors d’une journée portes ouvertes sur le contrat de travail aidé (CTA) et le contrat de formation emploi (CFE), organisée jeudi à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Plusieurs organismes employeurs du secteur économique (public et privé) ainsi que des partenaires de l’agence de wilaya de l’emploi (Cnas, Cnac, Ansej, Casnos, chambre de l’artisanat et des métiers, direction des impôts, DFEP) y étaient conviés dans le but de «vulgariser les mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi». Mais sur le terrain, force est de constater que l’engouement des jeunes pour les dispositifs de l’Anem est contrarié par les offres d’emploi dont le nombre ne dépassait pas 13113.

«Avec un total de 10116 placements réalisés au 31 août dernier en terme de recrutement classique, nous avons inséré 1755 jeunes demandeurs d’emploi de plus, comparativement à 2015 où 8361 demandes ont été satisfaites à la même date», a indiqué le directeur l’Agence de wilaya de l’emploi (Awem), Tizerarine Yazid. En outre, il a été constaté une hausse de 5,92% de la demande formulée entre janvier et août 2016 avec un total de 39000 inscriptions enregistrées au niveau de l’agence de wilaya et des agences locales de daïras contre 36000 en 2015.

Selon lui, cette augmentation de la demande a été accompagnée d’un accroissement de l’offre de l’emploi exprimée par les entreprises à travers la wilaya, où 13113 postes ont été ouverts dans différents secteurs d’activité contre 11 030 en 2015, soit une hausse de 18%, a-t-il ajouté. Près de 39 % des recrutés exercent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l’industrie (29%), les services (18,9%), le commerce (12,11%) et l’agriculture (0,9%).

S’agissant du Contrat de travail aidé (CTA), 1509 placements ont été réalisés durant la période et 2402 autres effectués au titre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). Selon les explications fournies, le contrat de travail aidé (CTA) est destiné aux jeunes primo-demandeurs d’emploi à l’issue d’un contrat DAIP ou directement.

Le postulant bénéficiera d’une contribution mensuelle de l’Etat, au salaire de poste allant de 6000 DA à 12000 DA, selon le niveau d’instruction. Le contrat de formation emploi (CFE) concerne les employeurs qui veulent améliorer les compétences des jeunes insérés et les adapter aux besoins des postes de travail de l’entreprise. Pour une durée maximale de 6 mois, l’employeur bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 60% du coût de la formation.