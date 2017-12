El Karn (Aïn El Hammam) : Les villageois s’organisent

Réagissez

Le village d’El Karn Ath Khlef, dans la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, vient de se distinguer par la création de deux associations.

Ne pouvant se suffire du comité de village dont les préoccupations sont nombreuses, les jeunes ont décidé de se prendre en charge. Ainsi, une association sportive et une autre à vocation culturelle viennent de voir le jour grâce à la mobilisation des villageois. «Nous avons essayé de créer une association en 1990, en vain. A l’époque, notre village ne comptait pas beaucoup de jeunes qui auraient pu diriger et animer l’association. En 2017, les choses ont beaucoup changé», nous déclare Aït Messaoudi Malek, fier d’avoir réussi son projet plus de vingt après sa première tentative.

La réunion des jeunes en assemblée élective a drainé des dizaines de personnes qui ont procédé au vote pour élire les présidents et leurs adjoints. Ainsi, les présents ont élu à main levée Oumessaoud L’Hocine, président de l’association sportive dénommée Thadoukli Nwadel Nelqarn, alors que Aït Enceur Lyazid présidera aux destinées de l’association culturelle dénommée Assirem Thadoukli Thamousni. D’ores et déjà, les responsables s’affairent à tracer un programme d’activité. Avec la volonté affichée par les jeunes d’El Karn, nul doute que beaucoup de choses verront le jour dans ce petit village qui «a donné 17 chouhada à la guerre de Libération malgré un nombre d’habitants restreint, à l’époque», tiennent à dire fièrement ces jeunes.