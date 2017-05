Réagissez

Mohand Babou, appelé «Cheikh Moh», un quadragénaire de Timerzuga, village relevant de la commune de Fréha (Tizi Ouzou), vient d’éditer un recueil de poèmes en kabyle, ou Ammud n yisefra, intitulé Gar wass-a d yidelli (d’hier à aujourd’hui), distribué à travers les librairies du centre du pays, notamment à Tizi Ouzou.

En lisant la trentaine de poèmes contenus dans ce recueil, les lecteurs renoueront certainement avec les airs et les caractéristiques de la poésie de Hadj Essaïd At Flik, un sage cheikh des débuts du XXe siècle, originaire d’Alma Guechtum (Azeffoun) et ayant beaucoup marqué la Kabylie par la romance de ses odes.

Dans sa poésie, Mohand Babou appelle à la fraternité (tagmat), rend hommage à Krim Belkacem et, à travers lui, aux hommes qui ont déclenché la Révolution et libéré la patrie, comme il dénonce, aujourd’hui, l’incivisme et crie sa douleur devant le cheminement de la société en Algérie. Le poète est issu d’une famille modeste, mais comptant de nombreux comédiens-nés.

En dernière page de son recueil, Moh Babou met en exergue cette sagesse de Mouloud Mammeri : «La poésie satisfait en nous les secrets de nos désirs non exprimés mais exprimés par d’autres pour nous.» Préfacé par le Dr Mohand Arezki Ferrad, l’ouvrage a été édité et distribué par la maison d’édition El Amel de Tizi Ouzou.