La réception du Centre anticancer (CAC) de Draâ Ben Khedda, à 10 km à l’ouest de Tizi Ouzou, prévue pour le mois de juillet dernier, est reportée.

Le directeur de la santé et de la population que nous avons questionné à ce sujet a indiqué : «Le CAC de Draâ Ben Khedda ne sera réceptionné que vers la fin de l’année en cours. Les travaux ont été très délicats. Actuellement, les trois bunkers sont achevés et nous sommes en phase d’installation des équipements de radiothérapie.»

Rappelons que l’ordre de service pour l’entame des travaux a été délivré en mai 2011 pour un délai de réalisation initial de 19 mois et pour un montant de 1,5 milliard de dinars avant d’être réévalué à plus de 5,7 milliards de dinars. Le centre anticancer aurait dû être ouvert en décembre 2012 ou au début 2013. Rappelons que lors de la session ordinaire de l’APW de Tizi Ouzou, en février dernier, le directeur de la santé publique, interpellé par les élus, avait déclaré : «Toutes les mesures ont été prises pour livrer ce projet en juillet ou en août 2016. Le taux d’avancement actuel est de 75%.»

A signaler qu’en février dernier, une délégation de l’APW de Tizi Ouzou s’est déplacée sur les lieux en présence du DSP et des responsables de l’entreprise réalisatrice. Une séance de travail a été tenue. Le président de l’APW, M. Klaleche, avait alors insisté sur la nécessité du respect de la date de livraison du projet : «Nous ne pouvons pas tolérer davantage de retard, car 1500 nouveaux malades sont enregistrés annuellement et ils endurent des difficultés pour la chimiothérapie et la radiothérapie dans des établissements hors wilaya. Je vous invite à faire le nécessaire pour respecter les délais.»