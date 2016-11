Réagissez

Une foire du miel et ses dérivés est organisée depuis samedi dernier jusqu’au 3 décembre prochain sur l’esplanade du complexe culturel et sportif au chef-lieu de la commune de Draâ Ben Khedda, à 11 km à l’ouest de Tizi Ouzou.

Cette manifestation d’exposition-vente du miel de montagne et ses dérivés a été organisée par l’Association des apiculteurs professionnels du Djurdjura (APAD), en partenariat avec les services de la DSA (direction de wilaya des services agricoles) et de la Chambre de l’agriculture et de l’artisanat (CAA). Une vingtaine d’apiculteurs et apicultrices ayant exercé cette activité depuis des années après avoir passé des stages ont installé leurs chapiteaux et stands dans le vaste espace du complexe culturel.

Les exposants de ces produits à base de multiples plantes et fleurs mellifères ont saisi cette occasion pour expliquer directement aux nombreux consommateurs, clients ou curieux, les vertus des purs miels d’abeilles de la région, avec les renseignements nécessaires sur la plupart de ces apiculteurs, aujourd’hui regroupés en association afin de défendre et valoriser leur label.

Un des organisateurs, Hocine Bessalah, membre de l’Association des apiculteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, qui exploite un rucher en famille à Beni Douala, nous dira que «cette initiative nous sert surtout à nouer des contacts directs avec les consommateurs, qui doivent être sensibilisés et orientés, une manière aussi de bloquer la contrefaçon et les fraudeurs, nombreux, des produits de la ruche. La prochaine halte de notre caravane aura lieu à Azazga (du 24 au 28 décembre prochain)», a annoncé notre interlocuteur.

Les prix des divers miels exposés (à fleurs d’oranger, d’eucalyptus, de jujubier, etc.) varient de 3500 à 4500 DA le kilo. En raison de la cherté des miels et leurs dérivés, la plupart des consommateurs osent rarement, et après dégustation, s’acheter un flacon d’un kilo, se contentant plutôt de récipients de petits volumes, dont les prix sont de 300 à 500 DA le flacon. C’est dire qu’en dépit du caractère de «foire» pour cette initiative, il n’y a pas vraiment de «ruée» pour l’achat des importantes quantités exposées.