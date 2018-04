Réagissez

Les autorités locales de Draâ Ben Khedda ont procédé vendredi dernier à la démolition de plusieurs constructions illicites érigées en bordure de l’ancienne voie ferrée et à la cité du 8 Mai 1945.

Les constructions illicites (locaux commerciaux et autres baraques), dont certaines en dur, ont fait l’objet de plusieurs mises en demeure, mais en vain, a-t-on appris sur place. Certains citoyens concernés ont procédé d’eux-mêmes à l’enlèvement de leurs baraques, après avoir reçu la dernière mise en demeure, il y a environ un mois, a-t-on précisé.

L’opération, qui touchera dans les prochains jours dans la commune de nombreux autres sites enlaidis par des baraquements illicites, s’est déroulée sans incidents. Il faut noter que durant la dernière décennie, d’importants empiétements et squats sur la voie publique et autres poches de terrain se sont amplifiés et menés impunément un peu partout à Drâa Ben Khedda.

A signaler «l’enthousiasme» de beaucoup de citoyens, venus nombreux accompagner l’opération, promettant de «se tenir aux côtés des autorités communales dès lors qu’il s’agit de la salubrité publique et de l’intérêt général». Les élus de l’exécutif communal disent de leur côté qu’ils «ne failliraient, en aucun cas, à nos engagements émis durant la campagne électorale de novembre dernier», comme ils feraient «le maximum en leur pouvoir pour travailler dans une équité entière, avec tous les citoyens».