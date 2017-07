Réagissez

Djaouti Lydia, 15 ans, élève du CEM Hadjeb Mohand Ouidir d’Illoula Oumalou, a décroché son BEM avec une moyenne de 18,72 sur 20.

Originaire du village Ath Lahcene, dans la commune d’Illoula Oumalou, relevant de la daïra de Bouzeguène, Lydia est une très bonne élève. On signale toutefois qu’une autre élève, Lina Nacer, du CEM Colonel Lotfi, de Tizi Ouzou, a obtenu la même moyenne. Lydia Djaouti, qu’on a pu rencontrer, est très heureuse de ses résultats.

Pour elle, réussir au BEM était une certitude, mais elle pensait plutôt à la moyenne avec laquelle elle le décrocherait. Durant les quatre années de l’enseignement moyen, elle n’avait éprouvé aucune difficulté pour obtenir des notes de 19,5/20 dans toutes les matières. «Lydia est dotée d’une intelligence particulière, elle assimile ses leçons avec une facilité déconcertante», témoigne un de ses enseignants. Fille d’un chauffeur dans les transports en commun et d’une mère ingénieur en informatique, Lydia a une première pensée pour ses parents, particulièrement sa mère, qui lui a toujours rappelé l’importance de persévérer dans ses études, et à ses professeurs qui ont cru en elle. Sa maman exprime sa joie : «Je suis heureuse pour elle, elle a beaucoup travaillé pour obtenir de tels résultats. J’ai cru en elle, car, de la manière avec laquelle on prend en charge son enfant, on peut créer l’intelligence. J’avoue que je n’ai pas eu de difficultés à lui ouvrir la voie de l’instruction et de l’éducation, j’en suis intensément fière.»

Par cette performance acquise avec brio, Lydia voit loin maintenant et le chemin se précise. Elle compte faire des études en médecine, une fois à l’université. Djaouti Lydia a débuté sa scolarité dès l’âge de 5 ans à l’école primaire de Tabouda, à 8 km de son lieu de résidence, où elle avait réussi brillamment à l’examen de 5e AP avec une moyenne 9,40 sur 10. Au CEM, elle continua avec le même état d’esprit, collectionnant des notes d’excellence. Bravo Lydia.