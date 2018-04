Dix exploitations illicites répertoriées en 2017

Réagissez

La forte demande en matières premières est à...

Le développement de l’industrie céramique et l’engouement important enregistré sur les matières premières nécessaires à cette activité font que des exploitations, souvent illicites, de carrières apparaissent dans diverses localités de la wilaya de Tizi Ouzou.

Dix de ces exploitations ont été signalées à la police des mines durant l’année 2017, selon un rapport de la Direction de l’industrie et des mines (DIM) de la wilaya.

Cette activité, qui survient dans la majorité des cas sous couvert de travaux de terrassement, permet l’exploitation «au noir» de gisements d’argile, de feldspath, ou encore de calcaire.

Ces activités jugées «anarchiques» sont vues comme «un réel manque à gagner pour le Trésor public et les collectivités locales», estime-t-on à la direction des mines, rappelant que «les revenus de l’exploitation des carrières accordée par adjudication revient au Fonds commun des collectivités locales (FCCL) à hauteur de 20% alors que le reste (soit 80%) est versé à l’Agence nationale des activités minières (ANAM).

La commune jouit cependant du prix de location du terrain à exploiter dans le cas où ce dernier est un bien communal», nous souligne-t-on. Le nombre de ces infractions est en hausse pour la DIM, qui a recensé une quarantaine d’exploitations illicites de carrières à travers toute la wilaya depuis 2011.

La wilaya de Tizi Ouzou compte actuellement dix carrières en activité réglementée.

Il s’agit essentiellement d’exploitations de marbre localisées à Mekla, Draâ El Mizan et Aït Khellili, de calcaire, dans les communes d’Iboudraren et de Assi Youcef, ou encore d’argile, à Fréha, Irdjen et Aghribs, ainsi que de schiste dans les régions de Draâ Ben Khedda et de Sidi Naâmane. Il existe par ailleurs sept autres sites dont l’exploitation est à l’arrêt. La direction des mines souligne qu’il s’agit de sites pour l’exploitation de feldspath, à Mkira et Aït Yenni, du marbre, au niveau de trois emplacements à Mekla, et un autre à Aït Yahia Moussa, ainsi que d’argile, à Draâ Ben Khedda.

L’arrêt de ces exploitations est dû aux oppositions de citoyens de ces régions, ou encore au non-renouvellement du contrat de location par les services des APC concernées. L’extraction des différentes matières des gisements miniers est, pour rappel, soumise à un permis d’exploitation et de recherche délivré par l’ANAM, ou à une autorisation signée par le wali. Le domaine minier de la wilaya est jugé important, notamment pour ce qui est du feldspath, d’où la prolifération d’exploitations illicites.