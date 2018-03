Des routes fermées par la neige

Réagissez

D’importantes chutes de pluies accompagnées de vents violents ont été enregistrées depuis samedi dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Ces intempéries ont occasionné des inondations au niveau de quelques habitations du parc de la commune de Tadmait (18 km à l’ouest de Tizi Ouzou) et au centre commercial Ahrès à Tizi Rached. Des éboulements sans gravité ont également été signalés dans la commune d’Azazga, notamment sur la RN12 menant vers Yakouren, ainsi que dans la région de Ouaguenoune, apprend-on de sources locales. Par ailleurs, les RN33, 15 et 30 et les CW253 et 150 demeuraient, jusqu’à hier en fin de journée, coupés à la circulation, en raison de l’accumulation des neiges. Des opérations de déneigement ont été menées par les APC, en collaboration avec les services des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou et des détachements de l’armée, pour désenclaver les zones touchées par ces intempéries.