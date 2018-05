Des budgets insuffisants

Réagissez

Située à 10 kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou, Aït Aïssa Mimoun, dans la daïra de Ouaguenoun, continue de souffrir du manque de projets à même de provoquer le développement souhaité par la population depuis des décennies.

«Nous sommes une commune déshéritée au sens propre du terme».

Ainsi parle le vice-président de l’APC, Bettouche Akli, en évoquant les carences cumulées dans cette localité rurale. Devant la baisse de dotations, l’exécutif communal éprouve toutes les peines du monde pour satisfaire les doléances d’une population estimée à 23 000 âmes réparties sur 23 villages. «Nous ne pouvons même pas entretenir le réseau routier qui se trouve dans un état très dégradé, ni renouveler les bacs à ordures pour la voirie.

Le Programme communal de développement (PCD) n’a été doté que de trois milliards de centimes, alors que la commune d’Aïssa Mimoun présente un déficit dans tous les domaines. Nous n’intervenons que dans le cadre des urgences».

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, le gaz naturel n’arrive toujours pas dans les hameaux. Seule une partie de la commune est raccordée, le reste des travaux est en cours, apprend-on. L’alimentation en eau potable connaît elle aussi des perturbations. Aït Aïssa Mimoun est desservie par deux forages de Oued Sebaou. Les coupures sont fréquentes, même en hiver.

Les élus interpellent la direction de l’hydraulique pour remédier à ce problème, notamment à l’approche de la saison des grandes chaleurs. La distribution des aides à l’autoconstruction dans le cadre de l’habitat rural est également un sujet de préoccupation pour l’APC. Et pour cause, près de 1600 dossiers ont été réceptionnés pour un quota de 220 aides, dont 90 pour l’année en cours et 120 attributions en 2015.

La commune a bénéficié en outre d’un programme de 250 logements sociaux non encore attribués. Par ailleurs, la population est dans l’attente de l’installation de la fibre optique. En matière d’éducation, les problèmes mis en avant et qui risquent de ressurgir à la prochaine rentrée, concernent le ramassage scolaire et la restauration des élèves.

L’APC ne dispose que de trois minibus pour 23 villages. La gestion des cantines est confrontée au manque de personnel. Les recrutements sont gelés depuis 2015.

Les ouvriers en poste exercent dans le cadre du Dispositif d’activité d’insertion sociale (DAIS). Six contrats seulement ont été renouvelés, alors que 40 postes vacants sont à pourvoir. Ces contraintes ont amené des parents d’élèves d’une école primaire à rémunérer eux-mêmes un ouvrier pour éviter la fermeture d’une cantine faute d’employés. «Que peut-on faire avec une subvention de 15 à 20 millions de centimes octroyée par l’APC pour chaque école?», s’interroge cet élu. Sur un autre plan, il est fait état du lancement sur PCD de 4 aires de jeux à Tahanouts, Ighil Bouchène, Igounane Ameur et Imkechrene. Devant les restrictions budgétaires, l’exécutif communal estime que la solution ne peut venir que de la récupération de la zone d’activité de Tala Athmane relevant actuellement de la commune de Tizi Ouzou.

«La seule planche de salut pour l’essor économique de notre commune est le rattachement de cette zone industrielle à Aït Aïssa Mimoun. Les propriétaires terriens expropriés sont de notre commune». Les élus comptent réitérer leur revendication pour la «réparation de cette injustice administrative», car, selon eux, la zone de Tala Athmane n’est qu’un prolongement naturel des terres

d’Aït Aïssa Mimoun. Ce litige résulte du découpage administratif de 1984, a-t-on précisé.