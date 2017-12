Des brigades du commerce pour contrôler la distribution

Réagissez

Les points de vente sont assaillis chaque matin par les citoyens

Le circuit de distribution est défaillant et ne couvre pas toutes les localités de la wilaya.

Une pénurie de lait pasteurisé en sachet est signalée depuis plusieurs semaines dans la wilaya de Tizi Ouzou. De nombreuses localités sont concernées à l’instar de Fréha, Draâ Ben Khedda, Aïn el Hammam, Ouadhias, Mekla ou encore à Aït Oumalou et Tizi Ouzou. Le consommateur se retrouve à faire la chaîne devant les magasins pour acheter du lait en sachet avec des quantités souvent rationnées par le commerçant lui-même.

La cause de la rareté soudaine de ce produit est due selon de nombreux commerçants à leur approvisionnement avec des quotas réduits bien loin de répondre à la totalité de la demande importante enregistrée sur le lait en sachet, notamment durant cette période de l’année. Les détaillants se retrouvent de ce fait obligés de rationner la vente, expliquent-ils.

D’autres pointent aussi du doigt un circuit de distribution défaillant qui ne couvre pas toutes les localités de la wilaya. Des citoyens de la région de Aïn El Hammam, réunis en collectif, ont même saisi ces derniers jours le wali de Tizi Ouzou en dénonçant «le diktat des distributeurs» et «un détournement du quota de ce produit de base destiné à la localité», avaient-ils écrit.

La direction du commerce n’est pas de cet avis, estimant que le circuit des quelque 140 livreurs recensés à travers la wilaya «est bien organisé». Le directeur de wilaya note plutôt une spéculation importante sur le produit. «Au lieu de procéder à la vente directe de toutes les quantités de lait en sachet qui leur sont distribuées, des commerçants malintentionnés les stockent dans le but de créer la panique chez le consommateur puis de pouvoir augmenter le prix du sachet dont le prix est fixé à 25 DA grâce au soutien de l’Etat», dira-t-il.

Le directeur du commerce à Tizi Ouzou confirme l’existence des pratiques de détournement du lait en sachet dont sont responsables certains commerçants. Il ajoute aussi que suite au non-respect de la zone de distribution avec la complicité de certains livreurs en plus des commerçants qui stockent le produit, le lait pasteurisé en sachet destiné pour la wilaya de Tizi Ouzou est vendu dans d’autres wilayas sans autorisation.

«La direction du commerce compte déployer des brigades de contrôle sur le terrain dans les prochains jours afin de mettre un terme à ce genre de pratiques en verbalisant les commerçants indélicats», souligne le responsable. La wilaya de Tizi Ouzou compte quatre grandes laiteries qui alimentent le marché local en lait pasteurisé, à savoir celles de Draâ Ben Khedda, Pâturage d’Algérie, Tifra-lait ainsi que Matinale.

Ces unités totalisent une capacité de production globale et quotidienne estimée à près de 940 000 litres destinés, en plus de Tizi Ouzou, à certaines wilayas du centre du pays. L’Onil (Office national interprofessionnel du lait) assure l’approvisionnement de ces laiteries en poudre de lait avec près de 1200 t par mois exclusivement destinées à la production de lait pasteurisé.

Une quantité jugée insuffisante. Pour atténuer la pression sur ce produit en cette période de forte demande, la hausse de la production est indispensable. «La révision à la hausse de la quantité de poudre octroyée aux laiteries n’est cependant pas au programme», dira un chef de service à la direction du commerce, ajoutant que «la gestion des quantités de poudre délivrées et leur réorganisation selon les saisons et en fonction de la demande est nécessaire. Il est en effet possible de réduire la production en été», explique ce même responsable.